RIFORMA PENSIONI/ Il ruolo crescente dei fondi bilaterali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL CONTRATTO DI ESPANSIONE

Come ricorda Il Sole 24 Ore, al contratto di espansione, considerato ormai tra le misure di riforma pensioni, possono accedere “le aziende, anche riunite in gruppo, con almeno 100 unità lavorative. I lavoratori prepensionabili su base volontaria sono quelli a cui mancano non più di 5 anni dalla prima decorrenza della pensione di vecchia con 67 anni di età, o con la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi se donne, includendo nei 5 anni anche la finestra di 3 mesi della pensione anticipata”. Una notazione, quest’ultima, importante. Il quotidiano di Confindustria ricorda che l’indennità che spetta al lavoratore “è finanziata dal datore di lavoro, che riceve un contributo dello Stato calcolato sul valore della Naspi”.

In un altro articolo, sempre Il Sole 24 Ore spiega che i fondi bilateriali di solidarietà “potrebbero essere il futuro degli ammortizzatori sociali e del sistema previdenziale”. Questo anche perché il ministro del Lavoro Orlando sta lavorando alla riforma degli ammortizzatori sociali in cui “i Fondi saranno un pilastro”, addirittura rendendo obbligatorio per le imprese iscriversi e contribuire al fondo bilaterale di riferimento pena il mancato rilascio del Durc. Come già avviene nel settore bancario, i fondi possono servire a finanziare prepensionamenti in caso di operazioni di aggregazioni o ristrutturazioni. Anche Alberto Brambilla ritiene che tali fondi debbano avere sempre più spazio come strumento di supporto del sistema previdenziale.

