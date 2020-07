RIFORMA PENSIONI/ Il ruolo della previdenza complementare per la Cgil

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

In un articolo pubblicato sul numero di luglio della rivista Lavoro & Welfare dedicato alla previdenza complementare, Roberto Ghiselli evidenzia come “una riforma della previdenza negoziale dovrebbe essere correlata a una, altrettanto auspicabile, riforma di quella pubblica, sulla base dei principi della flessibilità in uscita, dell’equità e della solidarietà”. In questo quadro, secondo il Segretario confederale della Cgil, “come in parte è già avvenuto con la Rita, la previdenza complementare può essere uno strumento non solo per integrare la pensione pubblica ma, a scelta del lavoratore, anche per poter anticipare la data del pensionamento”. Indicazioni utili da parte del sindacalista in vista del confronto che si riaprirà domani con il Governo sulla riforma pensioni.

L’IMPORTANZA DELLA LEVA PREVIDENZIALE

Ghiselli aggiunge poi di ritenere che la leva previdenziale possa “essere uno strumento ulteriore per contrastare gli effetti dell’emergenza sanitaria in corso, la quale ci propone, ad esempio, il tema di favorire l’accesso anticipato alla pensione ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici come le persone con una età avanzata, gli invalidi, i disoccupati, gli esodati”. Infine, una frase che suona come auspicio in vista dell’incontro con l’esecutivo: “La questione previdenziale, quindi, che era stata oggetto dell’avvio di confronto tra Governo e organizzazioni sindacali prima della crisi pandemica, dovrà tornare al centro dell’attenzione, anche per governare la nuova situazione che si è determinata”.



