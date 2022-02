RIFORMA PENSIONI/ Il segnale sbagliato nel passaggio dell’Inpgi all’Inps

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI BOERI E PEROTTI

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Tito Boeri e Roberto Perotti evidenziano che “dato che quella dei giornalisti non sarà l’ultima cassa dissestata a confluire nell’Inps, era importante stabilire un precedente corretto, evitando che debiti accumulati per garantire privilegi ai propri iscritti venissero scaricati sulle spalle dei giovani, tra cui gli stessi giovani giornalisti”. Dal loro punto di vista, quindi, la misura di riforma pensioni che ha fatto confluire parte dell’Inpgi all’Inps, a partire dal prossimo luglio, avrebbe dovuto passare tramite “un contributo di solidarietà a quel 5% di pensionati Inpgi con trattamenti superiori ai 9500 euro al mese, secondo i dati del casellario pensionati dell’Inps”.

IL PRIVILEGIO PER I GIORNALISTI

Questo anche perché “il trattamento privilegiato concesso ai giornalisti è frutto di rendimenti più alti garantiti ai versamenti dei propri iscritti rispetto a quanto avveniva per gli altri lavoratori dipendenti” nell’ambito del regime retributivo. Inoltre, “i trattamenti Inpgi si sono allineati al meno generoso metodo contributivo solo nel 2017, vent’anni dopo quanto avvenuto per gli altri lavoratori”. Boeri e Perotti ricordano anche che “secondo l’Inps, le pensioni dei giornalisti sono almeno del 20 per cento più alte di quelle che sarebbero state se a loro fossero state applicate le regole previste per i dipendenti pubblici”. E “questi 6 anni di pensione regalati ai giornalisti spiegano non poco del disavanzo crescente accumulato dall’Inpgi nel corso del tempo”.

