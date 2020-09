RIFORMA PENSIONI/ Il suggerimento di Damiano per il post-Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

L’annuncio di Giuseppe Conte riguardante la volontà del Governo di non prorogare Quota 100 non sorprende Cesare Damiano, che evidenzia “come tutti sanno questa misura del governo giallo-verde era a tempo, cioè una tantum. Infatti, scade al 31 dicembre del prossimo anno: sarebbe stato meglio chiamarla Finestra 100”. Secondo quanto riporta formiche.net, l’ex ministro del Lavoro spiega che a questo punto occorre che dal confronto Governo-sindacati in tema di riforma pensioni esca una misura di flessibilità per evitare il ritorno dello “scalone Monti-Fornero” e sottolinea che “i 38 anni di contributi previsti da Quota 100 sono troppi: escludono coloro che, soprattutto le donne, non hanno carriere continuative”. Da Damiano arriva anche l’invito a non dimenticare “gli ultimi esodati”.

SALVINI TORNA SULL’ANNUNCIO DI CONTE

Matteo Salvini, ospite di Mezz’ora in più, la trasmissione di Rai 3, evidenzia però che ci troviamo in un periodo in cui “sono a rischio milioni di posti di lavoro. Se uno viene lasciato a casa a 57 anni e torna la Fornero con la pensione a 67 anni come fa? Va a rubare?”. Per questo, secondo il leader della Lega, “rimettere la Fornero sarebbe un enorme danno. Lotteremo in parlamento: l’obiettivo è quota 41, e non cancellare opzione donna. Non staremo a guardare. Se e quando porteranno in parlamento qualcosa, faremo battaglie determinate perché in un momento di crisi col lavoro degli italiani non si scherza”. Salvini sottolinea anche che la Lega è estranea alla decisione presa dall’attuale Governo di alzare lo stipendio del Presidente dell’Inps Tridico.



