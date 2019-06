Riforma pensioni/ Ultime notizie. Napoletano contro Salvini e Quota 100

LA RACCOMANDAZIONE UE DI CUI NON SI PARLA

Roberto Napoletano non è assolutamente tenero nei confronti di Matteo Salvini e Luigi Di Maio e delle loro politiche. Agenpress.it riporta queste sue dichiarazioni riguardo la riforma pensioni: “Il Capitano deve capire che quota 100 è stato un regalo a persone fisiche suoi elettori pagato dall’intera platea dei pensionati che hanno un assegno mensile superiore ai 1500 euro. Ha sottratto soldi (importanti) a scuola e infrastrutture, non ha minimamente creato occupazione, e cosa più grave di tutte ha messo in discussione la riforma Fornero delle pensioni, che è una delle due clausole di salvaguardia del debito pubblico italiano (l’altra è il risparmio privato), e ha contribuito così alla fuga degli investitori, caricando sulle spalle dei nostri giovani 17 miliardi di tassi di interesse in più nei prossimi tre anni”. Secondo il Direttore del Quotidiano del Sud e l’Altravoce dell’Italia, a Salvini e Di Maio non resta che “chiedere scusa agli italiani, donne e uomini, riconoscere di avere sbagliato (quasi) tutto, e promettere solennemente che non lo faranno più”.

LA RACCOMANDAZIONE UE DI CUI NON SI PARLA

In un articolo pubblicato su Il Tempo Franco Bechis commenta la posizione presa dalla Commissione europea sull’Italia, segno che Bruxelles non gradisce un Governo che prende provvedimenti come quello di riforma pensioni con Quota 100, ma anzi gradirebbe un esecutivo come quello di Monti. Bechis spiega anche che nel rapporto della Commissione “ci si lamenta dell’elevata età media dei dipendenti pubblici, però si chiede di non mandarli in pensione nemmeno con 40 anni di contributi. Si dice che si potrebbero conseguire risparmi intervenendo su pensioni di importo elevato che non corrispondono ai contributi versati, nel rispetto dei principi di equità e di proporzionalità, e i commissari europei mostrano di non sapere che un taglio alle pensioni d’oro c’è stato, ma temporaneo perché altrimenti tutti urlano sui diritti acquisiti”. Tra l’altro, dal suo punto di vista, “questo passaggio della raccomandazione Ue sarà taciuto quasi ovunque”. Probabilmente perché mostrerebbe un volto non certo benigno di Bruxelles nei confronti dei cittadini.

LA DISPARITÀ DA TOGLIERE TRA STATALI E NON

Dopo la manifestazione sindacale unitaria di sabato scorso contro la riforma pensioni, a Roma domani è previsto il “bis”, con la mobilitazione di Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa e UilFpl. “La situazione del pubblico impiego è diventata insostenibile, come dimostrano i recenti casi nella sanità. Con l’uscita di 500 mila lavoratori nei prossimi tre anni il sistema rischia di non reggere, per questo è importante andare in piazza sabato. Stiamo registrando una vasta adesione, la manifestazione sarà molto partecipata”, fa sapere, secondo quanto riportato dal sito di Rassegna sindacale, il Segretario nazionale della Fp, Fabrizio Rossetti, nel presentare la manifestazione che chiede interventi per evitare che la Pubblica amministrazioni vada al collasso con gravi conseguenze sui lavoratori e sulla tenuta dei servizi per i cittadini. Secondo i sindacati occorre tra le altre cose “cancellare le iniquità e le disparità nel sistema previdenziale sia nel settore pubblico riguardo al trattamento di fine rapporto, sia su quota 100 e sui lavori gravosi nei settori pubblici e privati”.

RIFORMA PENSIONI, LO STUDIO DI ITINERARI PREVIDENZIALI

Si è parlato e si parla molto della norma di riforma pensioni che ha previsto il blocco parziale delle indicizzazioni. Sul tema Alberto Brambilla, Giovanni Gazzoli e Antonietta Mundo hanno scritto un articolo pubblicato su Il Punto Pensioni & Lavoro, nel quale evidenziano che “i pensionati penalizzati dal provvedimento Conte sono circa 5,5 milioni, il 34% dei 16 milioni totali”. “Di questi, 1,5 milioni sono penalizzati in modo pesante e sono proprio quelli che da vent’anni sono perseguitati dallo Stato, alla faccia del merito, e che i contributi e le imposte, segnatamente l’Irpef, li hanno pagati a differenza degli oltre 8 milioni di pensionati totalmente o parzialmente assistiti dallo Stato e dei 2 milioni che, di imposte, nella loro vita ne hanno pagate poche”.

LA PERDITA DI POTERE D’ACQUISTO

Gli autori spiegano anche che “il vero danno per i pensionati non sta nella semplice riduzione dell’adeguamento annuo all’inflazione, su cui si concentrano le giustificazioni di tutti i governi (non si riesce a stabilire se capiscano o facciano finta di non capire), ma nella perdita di potere d’acquisto che ogni anno si cumula e che non verrà mai più recuperata per l’intera durata sia della pensione, sia dell’eventuale successiva pensione di reversibilità”. Per spiegare meglio il peso di questa perdita economica, viene mostrato come nell’arco di 14 anni gli effetti del blocco dell’indicizzazione portano a una perdita vicina all’11% del proprio potere d’acquisto mensile. Non proprio un ammontare di poco conto, che aumenta con il passare del tempo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA