RIFORMA PENSIONI/ In calo l’utilizzo di Quota 100 e Opzione donna (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, DOMANDE IN CALO PER QUOTA 100

Quota 100 non sembra essere più particolarmente attraente per gli italiani che vogliono andare in pensione. Il Sole 24 Ore segnala infatti che dall’inizio dell’anno ai primi di giugno sono state presentate all’Inps 47.810 domande, meno di un terzo di quelle accolte in tutto il 2019. Certo potrebbe influire il fatto che utilizzare la misura introdotta dalla riforma pensioni del Governo Conte-1 comporta di fatto un assegno più basso rispetto a quello che si avrebbe andando in quiescenza più tardi, ma il quotidiano di Confindustria mette in rilievo il fatto che anche le altre forme di anticipo pensionistico, come Opzione donna, l’Ape social e la pensione di anzianità hanno fatto segnare un calo di richieste rispetto allo scorso anno. Dunque a fine 2020 potrebbero esserci meno anticipi pensionistici rispetto a quelli già rivisti al ribasso dal bilancio previsionale dell’Inps.

LE PREVISIONI DI CGIL E ITINERARI PREVIDENZIALI

Tuttavia, aggiunge il quotidiano di Confindustria, secondo Itinerari previdenziali dopo lo scoppio della pandemia, e la relativa crisi economica, potrebbe esserci un maggior ricorso ai pensionamenti anticipati, visti come una sorta di ammortizzatore sociali per quanti potrebbero perdere il posto di lavoro in età avanzata o essere incentivati a farlo. D’altro canto, la Cgil prevede invece che ci saranno meno domande per Quota 100 rispetto a quelle preventivate a inizio 2019. Cosa che potrebbe comportare dei risparmi di spesa che, per il sindacato di Maurizio Landini, dovrebbero essere destinati a disegnare una nuova misura di flessibilità pensionistica per il post-Quota 100.



© RIPRODUZIONE RISERVATA