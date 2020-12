RIFORMA PENSIONI/ In manovra misura pro-esposti all’amianto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA MISURA NELLA LEGGE DI BILANCIO

Tra le misure di riforma pensioni contenute nella Legge di bilancio ce n’è anche una riguardante i lavoratori esposti all’amianto. Come ricorda pensionioggi.it, infatti, ci saranno “tempi certi per il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario esposti all’amianto. I datori di lavoro avranno 90 giorni di tempo per produrre l’eventuale documentazione integrativa dalla richiesta dell’nps e l’intera istruttoria dovrà essere conclusa entro i 75 giorni successivi con il rilascio o meno delle certificazioni necessarie ai lavoratori interessati”. In questo modo si spera di semplificare l’accesso alla maggiorazione contributiva del 50% per quanti hanno lavorato nel settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

I TEMPI DETTATI A INPS, IMPRESE E INAIL

“L’Inps, in particolare, avrà 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (cioè entro il 15 gennaio 2021) per richiedere la documentazione integrativa al datore di lavoro il quale dovrà produrla all’ente previdenziale entro i successivi 90 giorni (cioè entro il 15 aprile 2021). Entro i 15 giorni successivi (cioè entro il 30 aprile 2021) l’Inps dovrà inviare la documentazione all’Inail che a sua volta, entro i successivi sessanta giorni (cioè entro il 29 giugno 2021) dovrà rilasciare all’Inps le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge per l’accesso ai richiamati benefici previdenziali”. Non resta che attendere l’approvazione definitiva della manovra per vedere se ci saranno modifiche alla norma.



