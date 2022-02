RIFORMA PENSIONI/ Incontro Governo-sindacati, le ipotesi su giovani e donne

RIFORMA PENSIONI, NUOVO INCONTRO GOVERNO-SINDACATI

Oggi Governo e sindacati tornano a confrontarsi sulla riforma delle pensioni. Come spiega Il Sole 24 Ore, potrebbe entrare nel vivo la discussione sulle misure per i giovani. Tra queste, la possibilità che lo Stato copra con contributi figurativi periodi di formazione, di disoccupazione e di lavoro di cura arrivando persino a garantire “per ogni anno di lavoro 1,5-1,6 anni di versamenti”. Ovviamente si tratterebbe di una misura che potrebbe essere costosa nell’arco degli anni. Altro tema sul tavolo è quella della previdenza delle donne, con l’idea “di estendere il bonus contributivo virtuale ai periodi di maternità e a quelli di assenza ‘forzata’ dal lavoro da parte delle donne”. Si discute anche “della possibilità di prevedere un ulteriore bonus, o ‘sconto’, di dodici mesi di versamenti per ogni figlio”.

RIFORMA PENSIONI/ Il taglio del 3% che finisce per penalizzare chi lavora da più anni

LO SCOGLIO DELLA FLESSIBILITÀ

Tuttavia, come ricorda il quotidiano di Confindustria, “il vero scoglio da superare nella partita tra Governo e sindacati resta quello della flessibilità in uscita. Cgil, Cisl e Uil insistono sulla necessità di rendere possibili i pensionamenti anticipati per tutti a partire da 62 o 63 anni di età (magari con qualche penalizzazione) senza evitare il sistema ‘misto’ o, in alternativa, con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica. Ma per il Governo qualsiasi intervento deve restare ancorato al metodo contributivo e non deve comportare oneri eccessivi per i conti pubblici. Come dire: la soglia anagrafica minima, fissata a 64 anni da Quota 102, non potrà scendere troppo e gli assegni anticipati non potranno essere certo pesanti”. Il tema della flessibilità verrà comunque affrontato più avanti.

RIFORMA PENSIONI/ La nota del ministero dell'Istruzione dopo le novità della manovra

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Le mosse per evitare che i giovani diventino pensionati poveri

© RIPRODUZIONE RISERVATA