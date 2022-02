RIFORMA PENSIONI/ Incontro Governo-sindacati rinviato di una settimana

RIFORMA PENSIONI, IL RINVIO DEL CONFRONTO GOVERNO-SINDACATI

Oggi si sarebbe dovuto tenere un importante confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni, dedicato alle misure da introdurre in vista del post-Quota 102. Secondo quanto riporta Il Manifesto, in un articolo di Massimo Franchi, “nonostante lo slittamento del vertice ‘politico’ di una settimana – il 15 febbraio, e in quella settimana, a seguire, potrebbe poi tenersi l’incontro politico – il clima è costruttivo e la possibilità di cambiare strutturalmente la riforma Fornero è reale”. Anche se si tratta di capire in che modo, perché “il vero nodo è sulla flessibilità in uscita. I sindacati confermano la loro piattaforma unitaria con la richiesta di uscita a partire da 62 anni di età o 41 di contributi senza penalizzazioni. Molto difficile che il governo la accetti”.

RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità in uscita: quali proposte?

LE PAROLE DI GHISELLI

Le ragioni sono principalmente legate ai costi. Per Franchi, “un punto di caduta potrebbe arrivare su un ricalcolo della sola parte retributiva: una riduzione del 3% per ogni anno di anticipo corrisponderebbe a un taglio di circa il 5% dell’assegno”. Non si sa però quale sia la posizione dei sindacati in merito. Dopo le parole di Domenico Proietti, Segretario confederale della Uil, sono arrivate anche quelle di Roberto Ghiselli, suo omologo della Cgil, secondo cui “gli incontri tecnici finora sono stati utili ma interlocutori specie sulla flessibilità in uscita. Ora serve arrivare a una fase più stringente e a un confronto politico in cui il governo passi dalla disponibilità a fare una riforma a proposte vere. Su cui misureremo il nostro atteggiamento unitario”.

RIFORMA PENSIONI/ Ipotesi revisione dei coefficienti di trasformazione

