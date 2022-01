RIFORMA PENSIONI/ Incremento età e coefficienti, la richiesta della Uil

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PROIETTI

Domani riprenderà il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni e Domenico Proietti spiega che un “importante step per una piena revisione del sistema è il superamento congiunto degli attuali automatismi di incremento dell’età e dei coefficienti. Un doppio meccanismo che agisce due volte sull’aumento dell’aspettativa di vita: da una parte si alza l’età di accesso, dall’altra si riduce l’importo della pensione. Chiediamo che venga superato l’automatismo per l’innalzamento dell’età e che sia introdotto un sistema a coorti di età per l’individuazione del coefficiente. L’attuale doppia penalizzazione disincentiva alla permanenza al lavoro, si corre il rischio, infatti, che restare a lavorare possa determinare un peggioramento dell’assegno previdenziale”.

Ricordiamo che al momento i requisiti per la pensione di anzianità sono bloccati fino al 2026 e che quelli per la pensione di vecchiaia non hanno subito adeguamenti complice il calo dell’aspettativa di vita. In un intervento su pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Uil evidenzia che “il sistema pensionistico ha bisogno di garantire ai cittadini, futuri pensionati e pensionate, il rispetto dei loro diritti e l’applicazione di un sistema equo e giusto. Per questo è quanto mai necessario agire adesso per le pensioni dei giovani e meno giovani: il sistema contributivo è, infatti, in vigore dal 1996 e già nei prossimi anni ci saranno persone che potrebbero accedere alla pensione totalmente contributiva”. Per Proietti, “il mercato del lavoro è cambiato e con lui devono cambiare le norme che regoleranno le pensioni”.

