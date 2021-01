RIFORMA PENSIONI/ Inps, bilancio 2021 previsto in rosso (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, APPROVATO BILANCIO PREVENTIVO INPS

Il Consiglio d’indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio preventivo 2021 dell’Inps. Le entrate previste per contributi saranno pari a 229.841 milioni di euro; le uscite per prestazioni da contributi sono pari a 239.120 milioni di euro, per un saldo negativo pari a 9,27 miliardi di euro. Queste stime, viene spiegato in un comunicato dell’Inps, si basano sulle previsioni macroeconomiche del Governo. Se non peggioreranno nel corso del nuovo anno, il 2021 si chiuderà con una situazione patrimoniale netta negativa per 6,59 miliardi di euro. Secondo il Civ occorre un intervento dei Ministeri vigilanti affinché gli oneri conseguenti alla riduzione delle attività lavorative per motivazione Covid-19 siano coperte con trasferimenti dalla fiscalità generale.

LA SEGNALAZIONE DEL CIV

Questo perché il peggioramento della situazione patrimoniale netta di 20 miliardi e 328 milioni di euro è dovuto principalmente alla copertura con risorse attinte al Bilancio Inps di una parte significativa delle prestazioni a sostegno del reddito alimentate dai contributi di imprese e lavoratori (cassa integrazione ordinaria e fondi di integrazione salariale). Il Civ, nell’approvazione del bilancio preventivo, inserisce anche una segnalazione importante in tema di riforma pensioni: l’effetto della pandemia sul tessuto economico e sociale del Paese pone il tema della sostenibilità e dell’equilibrio del rapporto tra assicurati (in leggero calo) e pensionati (in piccola crescita) portandolo al 1,24. Tema, questo della “tenuta”, che il legislatore dovrà osservare con attenzione in termini di interventi normativi e finanziari.



