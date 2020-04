RIFORMA PENSIONI/ Inps corre ai ripari sul Tfs statali (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, INPS CORRE AI RIPARI SU TFS

Una delle misure di riforma pensioni varata insieme a Quota 100 riguardava il Trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici. Dato che avrebbero dovuto attendere non poco per riceverlo, nel caso avessero deciso di fare ricorso alla nuova forma di pensionamento anticipato a 62 anni di età (con almeno 38 di contributi), era stato studiato un anticipo fino a 45.000 euro tramite il riscorso a un prestito bancario. Come spiega Avvenire, la crisi economica che l’epidemia da coronavirus ha causato potrebbe spingere a un forte utilizzo di questo strumento, di per sé non limitato a chi fa riscorso a Quota 100, ma a tutti i dipendenti pubblici che accedono alla quiescenza.

Pubblicità

LE PRATICHE INTERESSATE

Considerando però che “solo il 35% delle amministrazioni e degli enti datori di lavoro del pubblico impiego utilizza il sistema telematico per trasmettere all’Inps i dati per la liquidazione della buonuscita dei rispettivi dipendenti”, l’Istituto nazionale di previdenza sociale ha deciso di correre ai ripari sollecitando “i suoi uffici a prepararsi ai nuovi impegni”. In particolare, “sono interessate le pratiche di Tfs/Tfr dei pubblici dipendenti cessati dal servizio che non hanno maturato il diritto alla buonuscita (termine di pagamento dilazionato per legge a 12 o 24 mesi ed oltre), per i quali l’ente pubblico ha inviato la documentazione utile. Insieme a queste l’Istituto richiede ai suoi uffici una urgente sistemazione della posizione assicurativa del Tfs/Tfr di coloro che sono prossimi alla pensione (vecchiaia, anticipata, quota 100, ecc.)”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA