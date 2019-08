RIFORMA PENSIONI/ Inps, i buchi neri per i conti (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I CONTI INPS

In tema di riforma pensioni si registrano dei dati poco incoraggianti sulla situazione dell’Inps. A riportarli è truenumbers.it, che ricorda come a maggio l’Istituto guidato da Tridico abbia aggiornato le previsioni per fine anno: “Il disavanzo è passato da 4 miliardi e 324 milioni immaginati nel 2018 a 6 miliardi e 831 milioni iscritti a maggio. L’incremento della perdita dell’Inps è, quindi, pari a 2 miliardi e 507 milioni di euro”. Un punto importante dell’analisi è però relativa alle pensioni dei dipendenti pubblici, che “erano in rosso di 9 miliardi e 695 milioni, ora lo sono di 11 miliardi e 125 milioni. Se non fosse per esse il bilancio dell’Inps sarebbe decisamente in attivo”.

I BUCHI NERI CHE PEGGIORANO

Le pensioni dei commercianti hanno un passivo di oltre 2 miliardi, mentre a essere in attivo sono le gestioni dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati. “Insomma, laddove le cose andavano bene continuano ad andare positivamente o addirittura a migliorare. I buchi neri come la gestione delle pensioni pubbliche continuano, invece, a peggiorare”, viene evidenziato nell’analisi, dove poi si va a vedere la situazione del patrimonio delle gestioni: complessivamente c’è stata una riduzione di 6 miliardi e 831 milioni, specie per la gestione dei dipendenti pubblici. In attivo, da questo punto di vista, ci sono solo i lavoratori subordinati. Il punto è che se i conti non miglioreranno, il patrimonio rischia di essere mangiato in pochi anni. A quel punto sarebbe chiamato a intervenire lo Stato, con tutto quello che ciò comporta.

