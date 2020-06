RIFORMA PENSIONI/ Inps rischia disavanzo da 49 miliardi (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE STIME SUI CONTI DELL’INPS

Una della preoccupazioni sempre vive quando si parla di riforma pensioni è la sostenibilità del sistema previdenziale e dei conti dell’Inps, specie in questo periodo in cui sono state necessarie rassicurazioni sul fatto che ci sono le risorse necessarie a pagare gli assegni pensionistici dei prossimi mesi. In un articolo su L’Economia, inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla e Claudio Negro segnalano però il rischio che l’Inps possa chiudere l’anno con un disavanzo di 49 miliardi di euro. Gli autori provano quindi a stimare le spese dovute a erogazione di Naspi, Cig e ammortizzatori sociali che sono nettamente aumentate quest’anno rispetto al passato a causa dell’emergenza coronavirus.

IL RISCHIO DI UN DISAVANZO DI 49 MILIARDI

“Solo per Cig ordinaria, in deroga e assegni di solidarietà arriveremo facilmente a 18-20 miliardi, cui aggiungere 24 miliardi (o più) di disoccupazione e le altre provvidenze che non sono neppure parzialmente coperte da contributi. In totale per il solo 2020, si può ipotizzare un fabbisogno di risorse pubbliche ben superiore ai 55 miliardi solo per ammortizzatori sociali, esclusi i contributi figurativi (non poca roba), liquidità per le imprese, spese per la sanità e così via”. Complessivamente, tenendo conto degli effetti della crisi sul mercato del lavoro, “per le pensioni e gli ammortizzatori sociali le entrate contributive potrebbero ridursi tra i 16 e i 19 miliardi mentre le maggiori uscite si potranno attestare tra 8 e 10 miliardi”, cui si dovranno aggiungere i costi per le prestazioni temporanee da ripianare con trasferimenti dallo Stato. “Il disavanzo Inps per il 2020 potrebbe quindi aggirarsi, escludendo le prestazioni temporanee, tra 41 e 49 miliardi”.



