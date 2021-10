RIFORMA PENSIONI/ Interventi allo studio costano più di 2 miliardi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL COSTO DEGLI INTERVENTI

Secondo quanto riportato da Reuters, il Governo “prepara un nuovo intervento sul sistema pensionistico italiano per garantire a gruppi selezionati di lavoratori un canale di uscita a 62 o 63 anni anche dopo la fine di quota 100”. In particolare, “il ministero dell’Economia punta ad ampliare la platea dei beneficiari della cosiddetta Ape sociale, una prestazione che consente a disoccupati, caregiver, invalidi e persone sottoposte a lavori gravosi di andare in pensione a 63 anni. Un’altra opzione allo studio consiste nel garantire un pensionamento anticipato sempre con almeno 62 anni ma solo per alcune limitate categorie di lavoratori, con requisiti più severi di quota 100 e ovviamente un assegno ridotto, riferiscono le fonti”. Questo intervento di riforma pensioni, da inserire nella Legge di bilancio, avrebbe “un costo superiore a 2 miliardi di euro”.

RIFORMA PENSIONI/ Cna chiede minime a 680 euro

NEGATIVO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI

Intanto non arrivano buone notizie per il calcolo delle future pensioni. Infatti, come riporta Il Sole 24 Ore, l’Istat ha comunicato che “il tasso medio del Prodotto interno lordo degli ultimi cinque anni è risultato pari a -0,000215 e, pertanto, il coefficiente di rivalutazione dei montanti contributivi è pari a 0,999785. Va da sé che un coefficiente inferiore a 1 porti a una diminuzione dei montanti, per questo è stato deciso che quest’ultimi non subiranno rivalutazioni. In questo modo non si avranno effetti negativi, ma nemmeno positivi. Inoltre, “il coefficiente che sarà reso noto alla fine del 2022 dovrà tenere conto del recupero dello 0,0215%, attualmente congelato”.

RIFORMA PENSIONI/ Il problema "non detto" del ricalcolo contributivo

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Cottarelli "Pensione prima a chi fa figli? Provocazione"/ "Più asili nido e sostegni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA