RIFORMA PENSIONI/ Ipotesi consegna importo assegni coi Carabinieri (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, NOVITÀ PER RITIRO ASSEGNI

Sembrano esserci novità in arrivo per il ritiro delle pensioni dei mesi di maggio e giugno. Nei giorni scorsi, com’è noto, non sono mancati dei problemi fuori dagli uffici postali o bancari, dove si sono formati in taluni casi, delle code non certo sicure vista l’utenza e l’emergenza coronavirus in atto. E se a Isoletta d’Arce, comune nel frusinate, come spiega Il Messaggero, da oggi riapre l’ufficio postale, cosa che potrà essere di sollievo per i cittadini, sembra che gli italiani con più di 75 anni potranno ricevere la pensione direttamente a casa grazie al coinvolgimento dei Carabinieri.

IL COINVOLGIMENTO DEI CARABINIERI

Lo scrive infodifesa.it, spiegando che “il pensionato chiamerà il numero verde o la stazione CC e i Carabinieri, in un servizio appositamente comandato per le esigenze COVID19, procederanno a recapitare l’importo. I titolari di pensione dovranno firmare solo una delega che sarà dunque consegnata a Poste Italiane dai Carabinieri operanti”. Sembra che questa iniziativa incontri il favore del Comandante generale dell’Arma, Giovanni Nistri, e la presenza capillare dei Carabinieri sul territorio dovrebbe aiutare a rendere tale servizio particolarmente diffuso e apprezzato. Anche per evitare spiacevoli casi, come quelli che si sono verificati a Perugia di cui parla Il Messaggero, con tentativi di scippi ai danni dei pensionati che si erano recati a ritirare l’assegno alle Poste. Con il coinvolgimento dei Carabinieri la sicurezza sarà garantita e non si correranno rischi di sorta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA