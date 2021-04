RIFORMA PENSIONI/ Isopensione, un successo solo nelle grandi aziende (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SULL’ISOPENSIONE

In un recente articolo pubblicato sul Sole 24 Ore è statp evidenziato che l’isopensione, misura introdotta già con la riforma pensioni targata Fornero e che è stata prorogata, non ha avuto un grandissimo successo. “La platea dei lavoratori coinvolti, poco più di 26mila, è relativamente ridotta tenuto conto che l’isopensione può essere attivata dalle aziende con più di quindici addetti. E, tanto per avere un riferimento, ‘opzione donna’” “nel solo 2015 è stata usata da oltre 28mila lavoratrici”. La ragione principale di questi numeri sull’isopensione sembra risiedere nel costo a carico dell’azienda, che deve garantire al lavoratore “un assegno pari alla pensione maturata all’uscita dall’azienda”, oltre al versamento dei “contributi previdenziali calcolati sulla retribuzione media dei 48 mesi precedenti la cessazione dell’attività”.

RIFORMA PENSIONI/ La soluzione opposta alla Legge Fornero necessaria

I CASI DI TIM ED ENEL

Dunque finora a utilizzare l’isopensione, che può essere attivata per lavoratori cui mancano fino a sette anni per l’accesso alla pensione, sono state le aziende più grandi. Lo stesso quotidiano di Confindustria ha citato in tal senso i casi di Tim, nella quale dal 2015 a oggi “hanno aderito all’uscita attraverso l’articolo 4 della Legge Fornero quasi 8.300 lavoratori”, ed Enel, “che nel 2013 è stata tra le prime aziende ad attivare l’accompagnamento alla pensione previsto dalla Legge Fornero. Dal 2013 ci sono stati tre accordi sindacali per l’attivazione di altrettanti piani di uscite che hanno consentito a più di 10mila lavoratori di utilizzare lo strumento dell’isopensione”.

LEGGI ANCHE:

LAVORO E POLITICA/ Il passo avanti sulle competenze per uscire dalla crisiRiforma pensioni/ L'attesa per il DefRIFORMA PENSIONI/ Isopensione, un successo solo nelle grandi aziende (ultime notizie)RIFORMA PENSIONI/ La soluzione opposta alla Legge Fornero necessariaRiforma pensioni/ L'attesa per il Def

© RIPRODUZIONE RISERVATA