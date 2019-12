RIFORMA PENSIONI/ Italiani con meno risparmi sulla previdenza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RISPARMIO DEGLI ITALIANI

Si torna a parlare della necessità di interventi di riforma pensioni che incentivino la previdenza complementare, ma dalla ricerca annuale Schroders Global Investor Study 2019, condotta su oltre 25.000 investitori in 32 Paesi, risulta che gli italiani sono “tra gli investitori che risparmiano meno per la pensione. In Italia gli investitori non ancora in pensione accantonano in media il 12,4% del reddito totale, rispetto ad esempio ad austriaci e svizzeri, ai primi posti in classifica, che risparmiano rispettivamente il 21,6% e il 21,3%. La percentuale di risparmio dell’Italia è inferiore anche alla media globale al 15,3% e a quella europea al 14,9%”. C’è però da dire che “in Italia i Millennial (18-37 anni) sono consapevoli di dover risparmiare di più, in quanto dedicano in media il 14,6% del proprio reddito ai risparmi per la pensione. Fanno seguito la Generazione X (38-50 anni) con l’11,5% e i Baby Boomer (51-70 anni) con il 9,7%”.

LA TENDENZA DEI GIOVANI

Una tendenza che si osserva anche a livello globale, anche se “con percentuali medie di risparmio generalmente più elevate e pari al 15,9% per i Millennial, 14,7% per la Generazione X e 13,7% per i Baby Boomer”. Dalla ricerca emerge che il 91% degli investitori non ancora in pensione in Italia ammette che alcune condizioni potrebbero incentivare maggiori risparmi e il 30% di essi lo farebbe concretamente “se avesse accesso a maggiori informazioni sulla quantità di risparmi necessari per sostenere lo stile di vita desiderato in pensione. Tuttavia c’è anche un 17% degli italiani che, “pur volendo risparmiare, ritiene che i bisogni del momento siano più rilevanti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA