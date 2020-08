RIFORMA PENSIONI/ La battaglia comune di giovani e anziani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PEDRETTI

In tema di riforma pensioni, giovani e anziani vengono spesso divisi e messi su due diversi versanti pronti a darsi battaglia. Anche per questo lo Spi-Cgil, come spiega il suo Segretario generale Ivan Pedretti, ha deciso di avviare “una collaborazione stretta e quotidiana” con l’Unione degli universitari e la Rete degli studenti, “con cui da tempo condividiamo idee, progetti e iniziative su tutto il territorio nazionale. A queste organizzazioni studentesche ci lega un rapporto antico, che si rinnova anno dopo anno e che ora è stato ulteriormente aggiornato ampliando sempre di più le ragioni del nostro stare insieme”. Come riporta italiannetwork.it, secondo Pedretti, occorre anche un intervento “per colmare un vuoto di rappresentanza che riguarda i giovani”.

LA QUESTIONE PREVIDENZIALE PER I GIOVANI

Da questo punto di vista, il sindacalista ritiene necessario “rafforzare la contrattazione sociale territoriale individuando le nostre comuni priorità rivendicative in particolare verso il trasporto pubblico, sulle tariffe dei servizi, sull’accesso alla cultura, sull’assistenza sanitaria per i fuorisede, sul grande tema della casa e degli affitti e sul recupero di immobili inutilizzati, anche di quelli confiscati alle mafie”. C’è poi ovviamente anche “la questione previdenziale, estremamente rilevante per i giovani e che dovrà essere affrontata all’interno della più generale vertenza sulle pensioni per assicurare un trattamento pensionistico adeguato e dignitoso alle future generazioni”. Tema che, come ricordato da Pedretti, è tra quelli oggetto del confronto tra Governo e sindacati.



