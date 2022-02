RIFORMA PENSIONI/ La battaglia per i pensionati ricordata dalla Uilp (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DEGLI ESPONENTI UILP

Francesco De Biase è succeduto ad Alfonso Cirasa nella guida della Uilp Calabria. Come riporta reggiotv.it, durante la riunione del Consiglio regionale del sindacato il Segretario generale nazionale Carmelo Barbagallo ha fatto un ampio cenno alla riforma delle pensioni e alle prospettive di questo Governo: “Non c’è mai con i pensionati una battaglia finale, noi saremo sempre impegnati in una riforma delle pensioni giusta. in una battaglia di posizionamento davanti ad un Governo che, troppo spesso, ci considera solo un bancomat. Draghi non è un bancario ma un banchiere, attenti alla sindrome di Stoccolma, attenti a non innamorarci della sua impostazione che è liberista. Al governo regionale, poi, diciamo che è necessario prestare la massima attenzione alla cura della sanità regionale, all’azzeramento delle disuguaglianze, al potenziamento della legge sulle non autosufficienze”.

De Biase ha invece sottolineato, sempre in tema di riforma pensioni, che “da molti anni le pensioni non vengono oggettivamente rivalutate e ad oggi hanno perso circa il 30% del loro potere d’acquisto rispetto all’aumento del costo della vita. Di contro registriamo continui aumenti dei costi delle materie prime, del comparto energia e dei carburanti. Per questo dobbiamo continuare a rivendicare maggiore attenzione ai pensionati”.

Cirasa ha invece ricordato che “la nostra presenza costante e numerose alle mobilitazioni che si sono svolte in tutta Italia, sta pagando. I pensionati, che sono il vero ammortizzatore sociale del nostro Paese, presto vedranno riconosciute le loro richieste. Per questo non posso che ringraziare con il cuore la nostra gente, le donne e gli uomini della Uil per il loro grande impegno, la loro immutata passione”.

