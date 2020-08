RIFORMA PENSIONI/ La bomba sociale da evitare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA BOMBA SOCIALE NEL FUTURO

In tema di riforma pensioni, Felice Roberto Pizzuti, docente di Politica Economica e di Economia e Politica del Welfare State presso l’Università “Sapienza” di Roma, ritiene che più che occuparsi di Quota 100, che è “soltanto un’arma di distrazione di massa da quella che è la vera bomba sociale che esploderà nel prossimo futuro”, “dobbiamo iniziare a occuparci seriamente delle pensioni di chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995. Sono più della metà e si tratta di persone che hanno già pagato una volta perché lavoratori o lavoratrici con contratti spesso precari. Si rischia di accanirsi due volte sulla stessa generazione e i numeri confermano che non si è ancora colto il problema”.

LA PROPOSTA PER EVITARLA

Intervistato dall’Huffington Post, Pizzuti ricorda che “il 54% delle persone che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995 avrà una pensione inferiore alla soglia di povertà (780 euro)”. “La nostra proposta, che portiamo avanti da anni nel Rapporto sullo Stato Sociale della Sapienza di cui sono curatore, è di versare contributi sia ai lavoratori presenti sul mercato del lavoro sia agli assenti. Sia a chi lavora, sia ai disoccupati”, aggiunge il Professore, evidenziando che si tratta di una misura sostenibile, “perché non comporta alcuna spesa immediata per lo Stato. Al disoccupato si versa un contributo figurativo, come se fosse un pezzo di carta. Il contribuente non paga nulla, né ci sono uscite dal bilancio pubblico. In questo modo, inoltre, si dice alla persona senza lavoro di non preoccuparsi per la sua pensione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA