RIFORMA PENSIONI/ La circolare Inps per i lavoratori esposti all’amianto

RIFORMA PENSIONI, LA CIRCOLARE INPS

Sul sito di Ipsoa viene ricordato che l’Inps, con la circolare n. 37 del 2021, emanata la scorsa settimana, “interviene riguardo il beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto durante le operazioni di bonifica”. Come previsto da una delle recenti misure di riforma pensioni, “i benefici previdenziali spettano per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”.

LE TEMPISTICHE INDICATE

Nella circolare viene spiegato che “le Strutture territoriali dell’Istituto devono richiedere al datore di lavoro, entro il 2 marzo 2021, la documentazione necessaria a integrazione delle domande presentate entro il 2 marzo 2018, che sono giacenti o respinte per carenza della documentazione”. Il datore di lavoro deve adempiere entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta. Poi le Strutture territoriali Inps avranno 15 giorni per trasmettere all’Inail le istanze complete della relativa documentazione. L’Inail entro i successivi 60 giorni dovrà trasmette all’Inps le certificazioni tecniche, con l’indicazione dei periodi di lavoro da rivalutare. A questo punto le Strutture territoriali Inps aggiorneranno l’estratto conto e definiranno “le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio, da concludere entro il 30 settembre 2021”.



