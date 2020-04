RIFORMA PENSIONI/ La crisi, l’arrivo di Draghi e i tagli (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, I TAGLI DA FANTAPOLITICA

In un articolo pubblicato su nextquotidiano.it, Vincenzo Vespri, pur ammettendo che sta parlando di fantapolitica, si dice sicuro “che il coronavirus determinerà una crisi economica molto più grave di quella del 2010. Allora le conseguenze furono la fine della parabola politica di Berlusconi, la riforma delle pensioni, il Jobs Act e il parziale commissariamento della politica italiana: avemmo Monti e da allora una sfilza di governi e premier non eletti dal popolo. Nulla ci fa presagire che adesso le conseguenze politiche avranno una portata inferiore a quelle di 10 anni fa”. Il Professore di Matematica all’Università di Firenze parla, come del resto fanno diversi analisti politici, della possibilità che a palazzo Chigi arrivi Mario Draghi. “Gli sarà prima proposto, poi chiesto ed infine implorato di presiedere un Governo di Unità Nazionale”.

LE MISURE NECESSARIE

Secondo Vespri, “al fine di poter ottenere fiducia da Bruxelles e di poter tranquillizzare i mercati, Draghi avvierà una manovra finanziaria di riduzione di spese (taglio delle pensioni, allungamento età pensionabile, taglio degli stipendi dei pubblici dipendenti, riduzione del numero dei dipendenti pubblici, eliminazione del reddito di cittadinanza, ad esempio) e di aumento di entrate (ritorno dell’IMU, tassa di successione ed aumento IVA ad esempio). Dubito una Patrimoniale sui titoli di stato che alzerebbe lo spread”. L’autore non esclude poi che Draghi, terminato il suo compito a palazzo Chigi, non diventi il successore di Sergio Mattarella al Quirinale tra due anni.



