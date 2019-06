RIFORMA PENSIONI/ La critica a Quota 100 e Quota 41 di Gronchi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GRONCHI

In un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, Sandro Gronchi esprime le sue perplessità sulla riforma pensioni con Quota 100 partendo da quanto sosteneva Paul Samuelson: i sistemi a ripartizione possono restare in pareggio se, e solo se, implicano una remunerazione dei contributi pari al tasso di crescita dei redditi da lavoro. Con la novità previdenziale del Governo questa regola non è rispettata, dato che i contributi hanno un tasso di crescita del 3% contro l’1% dei redditi. Il Professore di Economia Politica alla Sapienza aggiunge anche che Quota 100 rischia di non creare nuove opportunità di lavoro per i giovani, ma di dare l’occasione alle imprese di eliminare posti di lavoro in eccesso senza fare assunzioni.

LA CRITICA A QUOTA 41

Gronchi critica anche il contributo di solidarietà e il blocco parziale delle indicizzazioni e sostiene che l’aumento della spesa pensionistica determinato da Quota 100 finirà per far aumentare le aliquote contributive e quindi il costo del lavoro. Dal suo punto di vista sarebbe poi sbagliato aprire le porte a Quota 41, consentendo l’ingresso in quiescenza per alcune persone a 56 anni, visto che potrebbero incassare la pensione per 44 anni. “La morale è che i sistemi pensionistici devono fare i conti con la longevità crescente: se non si vogliono tagliare le pensioni, occorre rassegnarsi a prenderle a età sempre più elevate”, è la conclusione di Gronchi. Che di certo non troverà d’accordo tanti lavoratori precoci, oltre che gli esponenti della maggioranza di Governo.

