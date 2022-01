RIFORMA PENSIONI/ La critica al documento della Commissione previdenza-assistenza

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI PENNISI

In un articolo pubblicato di recente su formiche.net a riguardo della riforma delle pensioni, Giuseppe Pennisi ricorda che la commissione tecnica preposta, in un documento non ancora ben noto, “conclude che previdenza ed assistenza non sono scorporabili, almeno per il momento: integrazioni al minimo degli assegni pensionistici, pensione e reddito di cittadinanza, assegni sociali e 14esima dei pensionati devono rimanere collocati all’interno del grande fiume della spesa previdenziale”. Il documento che non è stato ancora pubblicato metterebbe a dura prova il tentativo di mediazione e dialogo tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni.

RIFORMA PENSIONI/ Il chiarimento sul lavoro post-quiescenza

Secondo l’economista, si tratta di “una conclusione quanto meno bizzarra. Negli anni Ottanta non solo un’analoga Commissione concluse che la separazione tra assistenza e previdenza era fattibile e doverosa ma venne varata un’apposita legge perché venisse attuata”. Legge che è “stata più o meno applicata”.

RIFORMA PENSIONI/ La nota che smonta una certezza dei sindacati

RIFORMA PENSIONI, LA CRITICA AL LAVORO DELLA COMMISSIONE TECNICA

Pennisi aggiunge sempre riguardo al tema della riforma pensioni: “Non sappiamo chi sono i membri della Commissione, ma temiamo che si tratti di vecchi (quale che sia l’età anagrafica) legulei che amano questioni di lana caprina e si perdono nell’osservare il loro ombelico. Suggerisco loro di leggere (se conoscono l’inglese) il recente volume della Banca Mondiale Addressing Marginalization. Polarization and the Labour Market Progress and Challenges of Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes di cui sono autori Robert Holzmann, Edward Palmer, Robert Palacios, e Stefano Sacchi. Tutti nomi di gran rilevanza internazionale”. Tale volume “contiene anche un dettagliato capitolo sull’Italia. La conclusione è che il sistema contributivo impone la separazione tra previdenza ed assistenza”. Questo messaggio pare proprio che sia rivolto in particolare modo ai sindacati.

Tridico “anticipo pensioni a 64 anni col contributivo”/ Cosa prevede la proposta Inps

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI



© RIPRODUZIONE RISERVATA