RIFORMA PENSIONI/ La critica alla sentenza della Corte Costituzionale

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI POERIO

In un intervento pubblicato su startmag.it, Michele Poerio critica la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha di fatto promosso il contributo di solidarietà introdotto con la riforma pensioni del Governo Conte-1, salvo limitarne la durata a tre anni. Secondo il Presidente nazionale della Federspev, nel pronunciamento della Consulta ci sono affermazioni “di pura valenza politica, senza alcuna base costituzionale” e la stessa Corte “si ostina a non riconoscere come il prelievo sulle pensioni in godimento abbia un carattere sostanzialmente tributario, cosa che evidentemente lo renderebbe ancora più illegittimo perché privo della caratteristica della ‘universalità’ del prelievo stesso (art. 53 Cost.), sottilizzando se il prelievo sia totale o parziale, ma quel che conta è che la ‘ablazione patrimoniale’ è autoritaria e non recuperabile rispetto ad un diritto perfetto del cittadino offeso”.

LE CRITICHE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Per Poerio, quindi, i “Giudici costituzionali vengono dalla nomina politica e fanno politica, non credono alla Costituzione vigente e decidono in base alla ‘costituzione virtuale’ che hanno in testa o nel cuore” e dal suo punto di vista è indubbio “che questa Corte, per come è nominata, opera e sentenzia, è parte integrante della complessa crisi del ‘sistema istituzionale Italia’. Senza riforme sostanziali e complessive, la nostra democrazia langue essendo ormai ridotta a caricatura”. Parole molto pesanti se si considera che sono rivolte ai membri di un organo di garanzia costituzionale che ha un compito fondamentale nella vita istituzionale del Paese.



