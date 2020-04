RIFORMA PENSIONI/ La decisione Inps sugli assegni all’estero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA DECISIONE DELL’INPS

Per quanto riguarda i pensionati all’estero, è noto che periodicamente l’Inps compie una campagna di accertamento dell’esistenza in vita degli stessi, che richiede da parte loro la consegna di un modulo, debitamente compilato, presso dei soggetti abilitati. Proprio in queste settimane era in corso una di queste campagne, con scadenza prevista, per la presentazione della modulistica, al 19 marzo scorso. In un messaggio del 30 marzo, l’Inps ha fatto sapere che “Citibank, alcuni Patronati e Uffici consolari hanno rappresentato che spesso i pensionati sono impossibilitati a recarsi da ‘testimoni accettabili’ o nelle locali agenzie di Western Union (in alcuni casi addirittura chiuse) per la riscossione della rata di marzo, che costituisce valida prova dell’esistenza in vita”.

L’AVVIO DELLA SECONDA FASE DI ACCERTAMENTO

Questo in particolare per via dell’emergenza legata al coronavirus, che in alcuni Paesi non consente la libertà di movimento dei cittadini, specie in età avanzata. Proprio per questo l’Inps “ha deciso di non sospendere i pagamenti a partire dalla prossima rata di aprile e di includere i pensionati che non sono riusciti a completare il processo di verifica tra i soggetti che saranno interessati dalla seconda fase dell’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita che, come già comunicato con messaggio n. 1249/2020, sarà avviata presumibilmente ad agosto 2020”. Una notizia importante, dato che diversamente i pensionati non avrebbero più ricevuto la pensione a partire dalla rata di aprile, dovendo poi recuperarla con una procedura che avrebbe richiesto del tempo.



