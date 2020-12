RIFORMA PENSIONI/ La deducibilità “slittabile” per la complementare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA DEDUCIBILITÀ PER LA COMPLEMENTARE

In un articolo pubblicato sul sito di Ipsoa viene ricordato che i contributi che si versano alla previdenza complementare sono deducibili dal reddito, a fini fiscali, fino a una cifra pari a 5.164,57 euro l’anno e che tra le proposte di riforma pensioni di cui si è recentemente discusso c’è anche quella di “aumentare il plafond di deducibilità fiscale per i familiari a carico estendendo il beneficio anche ai nonni”, di modo che si possano aiutare i più giovani a costruire il proprio futuro pensionistico. Nell’articolo viene anche evidenziato che per agevolare chi entra nel mercato del lavoro, se nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non si sono avuti redditi elevati, si può “spostare” il beneficio della deducibilità nei 20 anni successivi.

LO SPOSTAMENTO DEL BENEFICIO

In particolare, “si può dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino ad un ammontare pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822, 85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l’anno. In sostanza si può dedurre fino ad un limite annuo di 7.746,86 euro”. Vedremo se ci saranno anche altre misure per incentivare l’adesione alla previdenza complementare soprattutto da parte dei giovani, che dovranno fare i conti con assegni calcolati in base al sistema contributivo puro e con carriere che potrebbero essere più discontinue che in passato.



