RIFORMA PENSIONI/ La difesa di Quota 100 di Mauro Nori (ultime notizie)

In un articolo pubblicato sul Quotidiano Nazionale, Mauro Nori esprime il suo dissenso sulle parole usate da Elsa Fornero, secondo cui “su quota 100 i cittadini sono stati più maturi dei politici che l’hanno ideata”, visto che la misura di riforma pensioni del Governo Conte-1 è stata utilizzata meno del previsto. L’ex Direttore generale dell’Inps, ora Direttore generale della Consob, ricorda che “la ratio di quota 100 era ed è quella di consentire la libertà di pensionarsi ad oltre un milione di lavoratori in tre anni, non certo quella di creare un milione di pensionati in più. Nello specifico, la scelta effettuata di non consentire il cumulo tra pensione e lavoro, legittimamente avversata da molti, va nella direzione che l’intervento di anticipo del pensionamento non era un intervento di riduzione del costo del lavoro a parità di occupazione, attraverso il pensionamento e la riassunzione a minor costo del lavoratore esodato”.

Nori evidenzia che “l’analoga opzione di consentire il pensionamento anche successivamente al periodo di durata della misura, per i soggetti che integrano i requisiti nel triennio di valenza della misura stessa va nella direzione di ridurre la propensione al pensionamento – cosa che in effetti è avvenuta – e di abbattere il costo della misura di oltre 25% per ogni anno di ritardo nel pensionamento, sino ad azzerane il costo. Abbattimento del costo che non sarebbe accaduto in una ipotesi di durata temporanea della misura, con l’inevitabile corsa al pensionamento a ridosso della scadenza”. Per Nori, “quando la Politica fa scelte politiche e si dota di tecnici di esperienza e competenza, il risultato – positivo – è quello atteso”.



