RIFORMA PENSIONI/ La flessibilità con ricalcolo per il post-Quota 100

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MAZZAFERRO

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Carlo Mazzaferro evidenzia che per una buona riflessione in tema di riforma pensioni, vista l’imminente scadenza di Quota 100, non si deve dimenticare che “nel corso del prossimo decennio la quota retributiva nelle pensioni di chi uscirà dal mercato del lavoro diminuirà velocemente il suo peso a tutto vantaggio di quella contributiva” e nel sistema contributivo “se si va in pensione presto, l’importo della prestazione si riduce non solo a causa della minore contribuzione, ma anche perché aumenta il numero di anni durante i quali si percepisce la pensione e viceversa. Tutto ciò ha effetti importanti sul bilancio del sistema pensionistico perché riduce adeguatamente l’importo delle pensioni quando sono liquidate in anticipo e le accresce in maniera ‘corretta” quando vengono pagate in ritardo”.

L’OPZIONE PER IL POST-QUOTA 100

Il Professore di Scienza delle Finanze all’Università di Bologna ricorda che “la maggiore corrispettività tra disavanzi e avanzi del sistema contributivo indica che il metodo ha” “un’indubitabile superiorità rispetto a quello retributivo. In questa ottica, per tornare al tema dell’imminente scadenza di ‘quota 100’, l’opzione di un ricalcolo della quota residua di pensione retributiva in cambio della possibilità di scegliere l’età di uscita, con un vincolo minimo attento alle esigenze di sostenibilità finanziaria e adeguatezza della prestazione, potrebbe essere uno scambio ragionevole. E, soprattutto, rispettoso nei confronti di quelle generazioni che, dopo il 2030 circa, andranno in pensione con una regola completamente contributiva”.

