RIFORMA PENSIONI 2022/ La grande esclusa dal Def (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI 2022 E DEF

In un articolo pubblicato sul sito di Panorama viene ricordato che “revisione al ribasso delle stime di crescita, aumento del deficit, sostegni mirati contro il caro energia e incremento della spesa militare sono i punti fondamentali del Documento di economia e finanze (Def) che dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei ministri giovedì.

Grande esclusa la riforma delle pensioni. A inizio anno quando i sindacati e il governo avevano dato il via ai loro incontri per trovare una soluzione alternativa alla Riforma pensioni della Fornero (se non dovesse cambiare niente nel 2023 tornerebbe la Fornero), per introdurre una pensione di garanzia per i giovani e per rendere più strutturali le misure come ‘Opzione donna’ e ‘L’ape social’, l’obiettivo finale era quello di arrivare ad inserire le soluzioni all’interno del Def di aprile”.

RIFORMA PENSIONI 2022, IL NODO DELLA FLESSIBILITÀ

Tuttavia, come detto, il cambiamento della riforma pensioni non sarà contemplato nel Documento di economia e finanza, se non altro perché non ci sono stati più incontri con Cgil, Cisl e Uil propedeutici a un accordo. Nell’articolo viene ricordato che “il quarto incontro, con il ministro del lavoro e dell’economia, sarebbe infatti dovuto essere a inizio marzo, ma così non è stato (data spostata al 15 aprile). E dunque dentro al Def non ci sarà la riforma delle pensioni, ma potrebbero forse confluire alcune migliorie all’Ape social e all’Opzione donna (strade che i sindacati avevano discusso negli incontri precedenti con il Governo)”. Resterebbe quindi da sciogliere il nodo della flessibilità in uscita post-Quota 102 da fare valere a partire dal prossimo anno.

