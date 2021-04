RIFORMA PENSIONI/ La Lega rilancia Quota 41 per il post-Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI SALVINI

Si sta discutendo molto di riforma pensioni dopo la conferma dello stop a Quota 100 contenuto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Matteo Salvini, interpellato da affaritaliani.it, spiega che “dopo un anno di Covid, di morte, di sofferenza e di paura, con 500.000 posti di lavoro già persi e migliaia di aziende chiuse, con almeno 2 milioni di donne e uomini che rischiano il posto di lavoro, non si può certo alzare l’età per andare in pensione”. Il Segretario della Lega aggiunge che “all’italia serve semmai il contrario, cioè andare verso Quota 41, per garantire quel ricambio generazionale e quelle opportunità di futuro si giovani che altrimenti sarebbero negate”. Claudio Durigon, intervistato da Repubblica, smentisce però che nella proposta di legge della Lega, di cui è primo firmatario, via sia una Quota 41 con il ricalcolo contributivo dell’assegno.

RIFORMA PENSIONI/ Fine Quota 100, torna la Fornero? Tutti gli scenari

LE PAROLE DI DURIGON

A domanda di Valentina Conte “Nella sua proposta in Parlamento c’è Quota 41, ma con il ricalcolo contributivo. Assegno tagliato?”, il sottosegretario all’Economia risponde infatti: “Scherziamo? Quale ricalcolo. Dicevate questo anche di Quota 100. E invece…”. Durigon evidenzia anche la necessità di “uno strumento di flessibilità in uscita ancora più forte di Quota 100”, in particolare “uno scivolo per le imprese private che dovranno ristrutturare. Con la fine del blocco, si prevedono tra 500 mila e un milione di licenziamenti. Il modello è quello del mondo bancario: uscire sei anni prima. Bisogna trovare la formula migliore”. Per questi interventi il deputato leghista propone anche di utilizzare i 3-4 miliardi di euro stanziati per Quota 100 e che non saranno spesi.

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Sconto contributivo per i professionisti di 5 casseRIFORMA PENSIONI/ I versamenti contributivi per i lavoratori in Paesi extra Ue

© RIPRODUZIONE RISERVATA