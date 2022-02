RIFORMA PENSIONI/ La mossa da non sbagliare sulle aliquote contributive

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI CAZZOLA

Tra i tanti dati contenuti nel nuovo Rapporto di Itinerari previdenziali ve ne sono anche di relativi agli iscritti alla Gestione separata dell’Inps, tutti sottoposti al regime contributivo. Giulia Cazzola, ricorda in merito che sarebbe un errore rivedere al ribasso le aliquote contributive, in taluni casi anche piuttosto consistenti, degli iscritti, perché “nel regime contributivo (a differenza di quello retributivo) le aliquote non sono un optional; più sono elevate, regolari e stabili, più s’incrementa il montante da moltiplicare con il coefficiente di trasformazione ragguagliato all’attesa di vita al momento della decorrenza della pensione”. Se, dunque, “si paga meno durante l’attività lavorativa”, allora “si incassa meno da pensionati”.

LA RICHIESTA DI SBARRA

L’ex deputato, in un articolo su startmag.it, ritiene che sarebbe “molto meglio adottare misure di opting out (il problema non è affrontato nel Rapporto) che consentano di stralciare e destinare volontariamente alcuni punti dell’aliquota obbligatoria (max 6) per finanziare una forma a capitalizzazione, dal momento che le categorie appartenenti alla Gestione separata non dispongono del tfr che è la principale fonte di alimentazione dei fondi complementari dei lavoratori dipendenti, a parità di costo del lavoro e di retribuzione”. Intanto, Luigi Sbarra, Segretario generale della Cisl chiede al Governo “un intervento forte di riduzione della tassazione fiscale verso i lavoratori dipendenti e i pensionati”, in modo da proteggere il loro potere d’acquisto minacciato dal caro energia.

