RIFORMA PENSIONI/ La necessaria solidarietà tra categorie (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAMILOTTI

Secondo Alberto Camilotti, Presidente dell’Ordine dei commercialisti di Udine, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid “si sta piano piano trasformando in emergenza sociale. Quel che è peggio è che rischia di diventare così pesante per una parte della popolazione da creare una vera e propria contrapposizione fra categorie di lavoratori, o per meglio dire, fra categorie di percettori di reddito”. Come spiega ilfriuli.it, dal suo punto di vista “il cosiddetto ‘popolo delle partite Iva’ o i lavoratori ‘precari’, nonché i dipendenti che hanno subito la cassa integrazione, hanno avuto una contrazione del reddito importante se non, in certi casi, assoluta. Dall’altro lato abbiamo categorie intere di lavoratori (dipendenti pubblici e pensionati, ma anche dipendenti del settore privato di quei settori non colpiti dalla crisi o che hanno addirittura visto incrementare il lavoro) che, almeno dal punto di vista economico, non hanno subito alcuna perdita”.

RIFORMA PENSIONI/ I controlli periodici sui contributi versati (ultime notizie)

LA NECESSARIA SOLIDARIETÀ TRA CATEGORIE

Addirittura in alcuni casi, “non potendo svolgere le attività abituali, come cenare fuori, andare in palestra, dal parrucchiere o viaggiare in vacanza, hanno perfino aumentato i propri risparmi, come dimostrano le statistiche bancarie”. Il problema principale, evidenzia Camilotti, è che le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici sono pagati dalle tasse di chi è rimasto senza lavoro. Per questo “è tempo di una necessaria solidarietà nazionale fra categorie”, che “assume in questa fase particolare della storia del mondo e del nostro Paese significato importantissimo”.

