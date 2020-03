RIFORMA PENSIONI/ La nociva voglia di soldi degli italiani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALLI DELLA LOGGIA

L’Italia sta affrontando un’emergenza non semplice e si sta anche accorgendo di come la spesa sanitaria, mette in evidenza Ernesto Galli della Loggia in un articolo sul Corriere della Sera, non sia stata usata al meglio in tutti i territori. Per l’editorialista “sarebbe sbagliato però credere che ogni responsabilità ricada esclusivamente sui governanti. Ha pesato, eccome, anche la responsabilità di chi li ha eletti. Così come sarebbe sbagliato credere che il discorso valga solo per il Mezzogiorno. Vale per tutto il Paese, per tutti gli italiani”. Lo storico indirettamente cita anche la volontà di misure, in tema di riforma pensioni, da parte degli italiani, non sempre in una direzione che si potrebbe definire “lungimirante”.

QUEL CHE IMPORTA AGLI ITALIANI

Galli della Loggia scrive infatti: “La verità è che agli italiani più che la possibilità di contare su reti di servizi efficienti, su prestazioni dagli standard adeguati, in tempi rapidi e in sedi attrezzate e accoglienti, più di questo è sempre importato avere dallo Stato un’altra cosa: soldi”. L’editorialista spiega che per gli italiani è stato quindi importante “avere soldi direttamente dalle casse pubbliche alle proprie tasche. Aumenti di stipendio, pensioni di invalidità fasulle, baby pensioni, cassa integrazione, regalini di 80 euro, reddito di cittadinanza, sussidi e agevolazioni più varie alle imprese: sotto denominazioni le più diverse purché si trattasse di soldi da spendere come a ognuno faceva comodo”. Comprese il fatto che la concessione di alcune erogazioni come le pensioni di invalidità è servita ai singoli politici “per acquisire il consenso dei beneficiati”.



