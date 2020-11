RIFORMA PENSIONI/ La novità per gli iscritti alla Cassa commercialisti

RIFORMA PENSIONI, LA NOVITÀ PER I COMMERCIALISTI

Novità importanti arrivano per gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti, dato che è stata approvata dai Ministeri competenti la delibera assunta dall’Assemblea dei Delegati che prevedendo la proroga per il decennio 2023-2032 del meccanismo di accredito di quota parte della contribuzione integrativa sui montanti degli iscritti, ne aumenta anche la percentuale relativa. Come viene spiegato in un comunicato, tale misura, infatti, era stata temporaneamente riconosciuta per il periodo dal 2013 al 2022, e prevedeva che una percentuale pari all’1% del volume d’affari Iva del professionista venisse accantonato sui montanti individuali, in misura inversamente proporzionale all’anzianità contributiva.

APPROVATO IL BUDGET 2021 DI INARCASSA

Con la nuova delibera approvata dai Ministeri – oltre ad allungarsi il periodo di beneficio – si innalza la quota riconosciuta sui montanti che passa all’1,5%, con l’effetto di incrementare l’adeguatezza delle prestazioni previdenziali nella parte calcolata con il metodo contributivo. Intanto il comitato nazionale dei delegati di Incarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, ha approvato il budget 2021 in cui di prevedono un flusso di entrate contributive al di sopra di 1 miliardo di euro e un avanzo economico di circa 352 milioni, nonostante l’impatto negativo della crisi epidemiologica da Covid-19. Iscrizioni e cancellazioni sono ipotizzate in linea con l’andamento dell’anno precedente, con la previsione di circa 169.000 iscritti e 42.000 pensioni in erogazione a fine 2021.



