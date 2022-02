RIFORMA PENSIONI/ La nuova Fornero da evitare in caso di rialzo dello spread

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI BRAMBILLA

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla ricorda che secondo gli esperti della commissione tecnica istituita dal ministero del Lavoro non è possibile separare la previdenza dall’assistenza. Il Presidente di Itinerari Previdenziali spiega invece che questa operazione si potrebbe portare in porto e con un controllo sull’assistenza, grazie a una banca dati attesa dal 2004, “si potrebbero risparmiare oltre 5-6 miliardi l’anno e si potrebbero erogare prestazioni a quelli che ne hanno davvero bisogno”. Brambilla evidenzia anche che stando alle simulazioni di Itinerari Previdenziali, nel 2019 la spesa pensionistica era “perfettamente in linea con la media europea, anche al lordo dell’Irpef”.

IL PERICOLO IN CASO DI RIALZO DELLO SPREAD

L’ex sottosegretario al Welfare non dimentica che “il nostro Paese ha un enorme debito pubblico, l’inflazione è ripartita e con essa si ridurrà la politica accomodante della Bce: dovremo trovare chi compra 400 miliardi di titoli che scadono tra quest’anno e il prossimo. Senza contare che nel 2023 ripartirà, seppure in modo meno incisivo, il Patto di stabilità”. “Non vorremmo che, alla prossima fiammata dello spread, arrivi un’altra letterina che costringa un’altra Fornero a tagliare proprio le pensioni che sono le uniche ad essere finanziate da idonei contributi. O che qualcuno si inventi nuovi contributi di solidarietà”, aggiunge Brambilla, facendo quindi capire l’importanza di separare assistenza e previdenza in ottica di riforma delle pensioni.

