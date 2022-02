RIFORMA PENSIONI/ La Pdl di Alternativa per le Casse previdenziali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PDL DI COSTANZO E VOLPI

Jessica Costanzo e Leda Volpi hanno depositato in commissione Lavoro della Camera una proposta di legge “che mira a raddrizzare le troppe storture di un sistema ormai malato, quello degli Enti previdenziali privati, e a tutelare le Casse di previdenza e i loro iscritti, assicurando solidità finanziaria e solvibilità, una gestione seria e trasparente degli investimenti e degli emolumenti dei componenti dei CdA, una vera alternanza negli incarichi di amministrazione, e riducendo il numero di componenti dei Cda e dei revisori dei conti, e con un unico sistema contributivo basato sul reddito”. Un’iniziativa che nasce anche dopo il caso dell’Inpgi, che verrà in parte trasferito all’Inps con una norma di riforma pensioni contenuta nella Legge di bilancio.

IL CASO INPGI DA NON RIPETERE

Come riporta Agenpress, la deputata di Alternativa Costanzo ha spiegato che “la proposta istituisce un limite massimo di due mandati per i membri di tutti gli organismi statutari e chiarisce finalmente che i liberi professionisti appartenenti a categorie già dotate di una propria cassa di previdenza non possano essere iscritti anche presso la gestione separata dell’Inps”. Secondo le due deputate, “la situazione necessita di un intervento urgente e, visto che il tema sembra stia a cuore a diverse forze politiche, confidiamo si possa lavorare proficuamente insieme per riportare trasparenza nella gestione dei contributi previdenziali delle casse professionali e per fermare gli sprechi, che danneggiano non solo i professionisti e le loro pensioni, ma anche l’intera collettività”.

