RIFORMA PENSIONI/ La penalizzazione del 32% per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL GAP UOMINI-DONNE

In tema di riforma pensioni si discute spesso di introdurre misure per ridurre il gap esistente tra prestazioni erogate agli uomini e alle donne. Una differenza frutto del divario esistente sia tra i redditi percepiti che nell’anzianità contributiva. L’Eurostat ha fatto sapere, come ricorda l’Agenzia Nova, che stando ai dati del 2018 “le donne nell’Unione europea di età superiore ai 65 anni hanno ricevuto una pensione mediamente del 30 per cento inferiore a quella degli uomini. In Italia, questo divario è stato del 32 per cento”. Dunque il nostro Paese ha una situazione peggiore rispetto alla media europea. Vi sono però altri Paesi, come Lussemburgo, Malta e Olanda, dove il divario arriva o supera il 40%. In Estonia, invece, la differenza è pressoché nulla visto che si attesta all’1%, mentre in Danimarca e Slovacchia è inferiore al 10%.

LA RICHIESTA DEI SINDACATI

Vedremo quali saranno gli interventi del Governo per cercare di ridurre il gender gap esistente nel campo previdenziale. I sindacati chiedono di valorizzare il lavoro di cura, istanza portata avanti anche dal Comitato Opzione donna social. In una nota a commento dei dati Eurostat, la Cisl spiega di aver segnalato “al ministro del Lavoro al tavolo sulla previdenza anche la necessità di tutelare meglio le donne dal punto di vista pensionistico. Questo lo si fa con varie misure: valorizzando i lavori di cura, in prevalenza svolti dalle donne; eliminando le soglie economiche imposte dal sistema contributivo per andare in pensione; riconoscendo un anticipo sulla pensione di 12 mesi per figlio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA