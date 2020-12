RIFORMA PENSIONI/ La preoccupazione per la situazione dell’Inpgi (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA SITUAZIONE DELL’INPGI

Continua a destare preoccupazione la situazione dell’Inpgi. Anche la Legge di bilancio è intervenuta sul tema dando sei mesi in più all’Istituto previdenziale dei giornalisti italiani prima di procedere al commissariamento. Difficile che per evitarlo si possa fare a meno di una riforma pensioni che richieda dei sacrifici. Il comitato “Salviamo la previdenza dei giornalisti” ha scritto al capo dello Stato, come riporta primaonline.it, “per chiedere un intervento presso tutte le istituzioni interessate affinché sia confermata la garanzia pubblica dello Stato sul sistema pensionistico dei giornalisti, come già avvenuto in passato per altri enti previdenziali”. L’appello è stato sottoscritto anche da importanti firme come Lucia Annunziata, Stefano Folli, Guido Gentili, Marco Travaglio, Bruno Vespa, Ferruccio de Bortoli, Peter Gomez e Clemente Mimun.

LE PAROLE DI GUIDO BESANA

Guido Besana, vice segretario della Fnsi e presidente della commissione Contributi e vigilanza dell’Inpgi, intervistato da adginforma.it ritiene che il Governo voglia evitare il commissariamento dell’Istituto perché significherebbe “prendere l’Inpgi e trasformarla in una gestione a sé stante all’interno dell’Inps. Sulla quale operare secondo criteri praticamente da troika. Cioè andare a tagliare di un terzo tutte le prestazioni. È una soluzione che risolve i conti nell’immediato ma non risolve il problema strutturale. Il problema strutturale è: chi versa i contributi lì dentro. Chi fa informazione e comunicazione o solo i giornalisti iscritti all’albo?”. Per questo dal suo punto di vista l’unica soluzione è ampliare la base contributiva ai comunicatori.



