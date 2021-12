RIFORMA PENSIONI/ La preoccupazione sul contributo di solidarietà (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I TIMORI SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

In un articolo pubblicato su formiche.net, Giuseppe Pennisi spiega che “i pensionati sono particolarmente infuriati per il ‘raffreddamento’ dell’adeguamento all’aumento del costo della vita (che scatta per pensioni superiori a 1520 euro al mese ed ora è particolarmente preoccupante dati i segnali sempre più concreti di inflazione) e per il ‘contributo di solidarietà’ imposto alle pensioni dai 90.000 euro in su”. C’è infatti preoccupazione per le mosse di Fratelli d’Italia, visto che “Giorgia Meloni avrebbe richiesto che nel maxi-emendamento di fine dicembre il contributo venisse esteso per altri tre anni, facendolo in effetti diventare ‘strutturale’”. L’economista ricorda quindi che i “‘contributi di solidarietà’ non fanno che complicare il tema e rendere più difficile la strada verso un sistema previdenziale equo e sostenibile”.

LA LETTERA DI POERIO

Intanto Michele Poerio, Presidente della Federazione nazionale sanitari pensionati e vedove, ha scritto una lettera a Giorgia Meloni e Mario Draghi spiegando che “qualora il maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2022 contenesse un comma che rinnovi un contributo di solidarietà a carico dei soliti tartassati, la Feder.S.P.eV. e le Associazioni a essa collegate, si attiveranno per invitare tutti i nostri iscritti, i loro parenti e i loro amici, a non votare per tutti quei partiti che saranno complici di questa reiterata ingiustizia. Noi non staremo zitti e tranquilli. Sappiamo, però, come agire per tutelare i nostri diritti pensionistici frutto di decenni di lavoro e di contributi”.

