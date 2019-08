RIFORMA PENSIONI/ La priorità da dare a donne e giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI D’ALESSANDRO

Secondo Antonio D’Alessandro, di fronte alla crisi di Governo “è necessario un atto di responsabilità per scongiurare che il Paese resti senza guida”. Secondo quanto riportato da termolionline.it, il Segretario generale della Cisl Poste Molise, evidenzia che “al sistema Paese serve il prima possibile un piano straordinario di investimenti pubblici, una riforma fiscale fondata sul principio della progressività che riduca le tasse al lavoro dipendente e ai pensionati, una vera lotta all’evasione fiscale e al lavoro nero, il rinnovo dei contratti nazionali pubblici e privati, la detassazione degli aumenti salariali e il superamento dei contratti pirata”. Come noto la riforma pensioni Quota 100 avrà effetti importanti sulla Pubblica amministrazione. Non a caso D’Alessandro chiede che vi sia “assunzione di personale in tutti i comparti pubblici a partire dalla sanità”.

LA RICHIESTA PER GIOVANI E DONNE

Per il sindacalista occorre anche “una nuova politica industriale che indirizzi i processi di innovazione, di crescita dimensionale delle imprese, garantisca il diritto permanente alla formazione e metta al centro la salute e la sicurezza sul lavoro, una nuova politica della cultura e del turismo asse di crescita per un Paese quale l’Italia”, ma anche “una vera riforma delle pensioni che dia un futuro ai giovani, risponda ai bisogni delle donne e riconosca i lavori più disagiati”. Come si vede, “le cose da fare sono tante non è possibile aspettare oltre, ogni giorno perso per litigare serve solo a non far crescere il nostro Paese”.

