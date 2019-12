RIFORMA PENSIONI/ La proposta con 40 anni di contributi e 60 di età (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL DIBATTITO A LUCCA

Martedì scorso si è tenuta a Lucca una riunione dei pensionati iscritti alla Cgil, che, come riporta versiliatoday.it, dopo un approfondito dibattito hanno evidenziato la necessità di alcune misure di riforma pensioni. In particolare: “a) un incremento delle pensioni basse e medie di almeno il 15%; b) riportare il sistema pensionistico al retributivo al fine di garantire ai giovani una futura pensione dignitosa; c) ripristinare la possibilità di andare in pensione con 40 anni di contributi e 60 anni di età; d) alzare il tetto per avere il diritto delle detrazioni per il coniuge a carico; e) dividere la previdenza dall’assistenza, con l’assistenza che non deve più gravare a carico dell’Inps, ma essere a carico dello Stato; f) obbligare le imprese statali e amministrazione pubbliche a pagare i contributi assicurativi come avviene per le aziende private”.

LA CONCLUSIONE DEI PENSIONATI CGIL

I pensionati ritengono che per sostenere le loro richieste “sia indispensabile adoperarsi con tutte le aree programmatiche esistenti in Cgil al fine di costruire e sviluppare un forte movimento dal basso, che coinvolga i pensionati, ma anche i lavoratori di tutte le categorie, i giovani, i movimenti, i partiti, le istituzioni… cercando di costruire a Lucca un vero movimento di Lotta e di allargarlo in altre città d’Italia”. Tra l’altro gli stessi pensionati “ritengono che siano del tutto insufficienti le richieste effettuate dalle Organizzazioni Sindacali dei pensionati oggetto della manifestazione a Roma del 16 novembre”.

