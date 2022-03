RIFORMA PENSIONI/ La proposta dei primari per aiutare la sanità (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTA AL GOVERNO DI 50 PRIMARI

Al Governo è arrivata una proposta di riforma pensioni da una cinquantina di primari per cercare di far fronte a una situazione che in alcune strutture ospedaliere sta portando a tempi di attesa per degli interventi che arrivano anche a dodici mesi. Come spiega Il Corriere della Sera, la proposta è quella di “restare in carica anche dopo la pensione: per una fase transitoria, durata massima due anni, senza stipendio, mantenendo solo il trattamento pensionistico”. “Nell’interesse dei pazienti e della professione io e tanti colleghi proponiamo di mantenere la posizione, magari affiancando il nuovo primario quando verrà nominato attraverso il concorso”, spiega Francesco Musumeci, che lavora a San Camillo di Roma e dovrebbe andare in pensione tra un anno e mezzo.

Il primario ricorda che ci sarebbe un vantaggio anche in termini di formazione, anche perché in questa fase contrassegnata dall’emergenza pandemica “si è operato poco e i giovani ne hanno risentito”. La proposta consegnata al Governo “dovrebbe trovare l’equilibrata formulazione in un emendamento da inserire in uno dei prossimi decreti di materia economica”, con il sostegno dei deputati del Pd Filippo Devito e Roberto Morassut. Il quotidiano milanese spiega che la proposta non consentirebbe di restare in attività oltre i 72 anni e che c’è una criticità da risolvere: “Tra il trattamento pensionistico e quello retributivo c’è una differenza che comunque andrebbe armonizzata”. Vedremo se questa proposta di riforma pensioni troverà effettivamente spazio nei provvedimenti legislativi.

