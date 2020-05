RIFORMA PENSIONI/ La proposta del sociologo De Masi (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DE MASI

Intervistato da Left, Domenico De Masi è stato interpellato, tra le altre cose, anche sui temi di riforma pensioni, viste le manifestazioni che ci sono state nei mesi scorsi in Francia e la proposta dei sindacati italiani di un ingresso in quiescenza dai 62 anni. Il sociologo spiega di essere dell’avviso che, fatta eccezione per i lavori usuranti, “si dovrebbe ridurre l’orario di lavoro ma non gli anni di lavoro. Se sono 40 miliardi di ore quelle che lavoriamo oggi vanno portate a 30, ma queste 30 vanno distribuite per più anni, per un fatto semplicissimo: un tempo la pensione era a 55 anni per le donne e 60 anni per i maschi. Ma all’epoca si moriva a 50 anni”.

LA SFIDA DI RENDERE IL LAVORO PIÙ BELLO

Per De Masi si era quindi di fronte a “una truffa perché l’Inps si prendeva i contributi tutta la vita e poi doveva erogare la pensione ma il pensionato era morto. Oggi la vita media degli uomini è di 80 anni, 86 per le donne, e si va in pensione a 65 anni. Questo cosa comporta? Ci sono 20 anni di inerzia. Io trovo che il lavoro vada reso bello, perché sia sempre migliore, ma quando è reso bello lo si svolga il più possibile”. Dal suo punto di vista, “grazie alla tecnologia, la parte negativa del lavoro, quella noiosa, ripetitiva, pericolosa potrebbe essere delegata sempre più alle macchine. Il lavoro ora può essere più creativo”. Di fatto, evidenzia il sociologo, “oggi un 65enne è come era un 40enne un tempo, è uno con una vita attiva, l’amore, lo sport; lo vogliamo mandare a portare il cane ai giardinetti?”.



