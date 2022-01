RIFORMA PENSIONI/ La proposta della Cgil per i giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CIGNA

Oggi è in programma un nuovo confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni e uno dei temi che verrà affrontato è relativo al futuro previdenziale dei giovani. In un articolo pubblicato su collettiva.it, Ezio Cigna ricorda che la proposta della Cgil “è quella di garantire una pensione contributiva di garanzia, per tutti i soggetti assicurati dopo il primo gennaio 1996, da inserire all’interno delle logiche dell’attuale schema contributivo, nel mix tra anzianità ed età di uscita, garantendo un trattamento di pensione di garanzia. Ossia, più cresce la contribuzione e l’età più l’assegno di garanzia cresce. In questo modo, si incentiva il versamento e il posticipo al pensionamento”. Alla contribuzione effettivamente versata, aggiunge il responsabile nazionale previdenza della Cgil, andrà aggiunta quella “valorizzata”.

RIFORMA PENSIONI/ Scuola, le novità dopo la Manovra di Bilancio

LA PROPOSTA DELLA CGIL PER I GIOVANI

Si tratta di fatto di riconoscere a livello contributivo “tutti quei periodi di non versamento contributivo, come, la formazione, le politiche attive, stage, tirocini, buchi contributivi, lavoro di cura, potremmo dire tutti quei periodi che si ritiene abbiano la necessità di essere ‘presi in carico’. Quindi, la somma della contribuzione versata e quella valorizzata, legata a una certa età di uscita, determinerà un importo di pensione, che con il crescere degli anni di età, o dei contributi versati, potrebbe aumentare. Di fatto questa misura destinerebbe la risorse unicamente a quei soggetti che effettivamente hanno problemi d’inadeguatezza della pensione e incentiverebbe a stare nel mercato del lavoro versando contribuzione, dato che la garanzia cresce con l’aumento della contribuzione o dell’età di ritiro”.

RIFORMA PENSIONI/ Lo snodo del Quirinale decisivo anche per la previdenza

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ La proposta sui giovani dimenticata dai sindacati

© RIPRODUZIONE RISERVATA