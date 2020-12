RIFORMA PENSIONI/ La proposta fiscale dell’Apia in Albania (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LA PROPOSTE DELL’APIA

Come spiega italiachiamaitalia.it, l’Associazione pensionati italiani Albania (Apia) insieme a alla “Progresso World” hanno dato vita a una proposta legislativa, sostenuta anche dal Movimento delle Libertà, per “fare in modo che nel Paese delle aquile venga riconosciuto, per i pensionati provenienti dall’estero, lo status di pensionato che costituisce elemento essenziale per poter ottenere il permesso di soggiorno e premessa per acquisire la residenza fiscale in Albania”. L’aspetto più interessante della proposta è che essa “prevede che per i pensionati provenienti dall’estero, la pensione sia riconosciuta come fonte di reddito e di sostentamento”.

L’AGEVOLAZIONE FISCALE

“Sulla base di ciò, i pensionati esteri potranno divenire, a tutti gli effetti, contribuenti per il fisco albanese e saranno ivi sottoposti ad imposizione. I criteri impositivi, saranno improntati alla progressività. In estrema sintesi: per pensioni fino a 1.000 euro, imposta sarà dell’1%; per pensioni oltre i 2.000 euro, l’imposta salirà al 2%. Tale misura avrà effetto per 10 anni e potrà essere prorogabile”. “Si ritiene che tale innovazione legislativa potrà permetter benefici reciproci – per i pensionati e lo Stato albanese – e contribuire a stimolare la creazione di ricchezza e di posti di lavoro”, ha detto Carmine Iampietro, Presidente dell’Apia. Non bisogna poi dimenticare che il costo della vista in Albania è molto più basso che in Italia e questo rappresenterebbe un ulteriore vantaggio per i pensionati italiani, oltre al fatto che vi sono località costiere molto belle nel Paese delle aquile.



