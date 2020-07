RIFORMA PENSIONI/ La prospettiva possibile con la previdenza integrativa

RIFORMA PENSIONI, L’ADEGUATEZZA DEGLI ASSEGNI FUTURI

La Cgil e la Flc-Cgil Marche hanno organizzato recentemente un incontro via web per cercare di affrontare un tema importante tra quelli spesso dibattuti quando si affronta la riforma pensioni: l’adeguatezza degli assegni futuri. Come riporta viverefermo.it, Daniela Barbaresi Segretaria generale della Cgil Marche, ha ricordato che il tema non riguarda solo i giovani, ma anche le donne, che “oggi non riusciranno ad andare in pensione con gli stessi benefici delle donne di 30 anni fa”. Dal suo punto di vista “occorre una prospettiva pensionistica adeguata e questa è data dalla previdenza integrativa. Bisogna pensare alla pensione da giovani, è una regola da ricordare. La società di oggi ci spinge a agire così. Serve mettere mano al sistema previdenziale pubblico, così da rispondere ai bisogni dei più giovani e delle donne, le figure più deboli nel mondo del lavoro”.

LE PAROLE DI GHISELLI

All’incontro ha preso parte anche il Segretario confederale Roberto Ghiselli, che ha evidenziato che “da molti anni, la leva previdenziale è servita per fare cassa allo Stato ed è stata cambiata in continuazione. C’è incertezza, non c’è un sistema previdenziale stabile. Occorre ridare ordine a un sistema che non può più essere sottomesso rispetto agli anni ’90, il mondo del lavoro è cambiato, i rapporti tra vita e lavoro sono diversi, ci sono impieghi gratificanti, ma anche mansioni che ad una certa età è impossibile portare avanti. Anche le condizioni familiari sono diverse. Dobbiamo metterci al passo con la realtà e dare al lavoratore la possibilità di scegliere il suo percorso personale di prevenzione”.



