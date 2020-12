RIFORMA PENSIONI/ La questione esodati da risolvere con la Legge di bilancio

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI METASSI

In un articolo pubblicato sul blog ilvolodellafenice.it, Luigi Metassi ricorda che anche quest’anno tra i provvedimenti di riforma pensioni nella Legge di bilancio, attraverso gli emendamenti presentati in Parlamento, si cerca di sanare l’ingiustizia degli esodati ancora privi di salvaguardia. “Al netto delle aspettative e delle disponibilità economiche e politiche, esiste una questione morale, figlia di una disumana politica succube del calcolo (più ancora politico che economico) che rasenta l’accanimento; esiste, da sempre, una ricorrente interferenza di varie altre problematiche, talvolta anche assai individualistiche. Entrambe le cose devono essere ora superate da una visione chiara, etica e conforme al principio che, a problemi diversi debbano corrispondere soluzioni a sé stanti”, scrive Metassi.

LA SOLUZIONE DA TROVARE AL DRAMMA DEGLI ESODATI

Dal suo punto di vista, “dopo quasi dieci anni dalla riforma, non possono più valere i ‘non sapevo’, i ‘non avevo capito’, i ‘credevo che’ e i ‘pensavo che’. Ci sono persone distrutte nella salute, negli affetti e nella qualità di vita; ci sono persone sull’orlo di compiere azioni disperate e non è più tempo per le speculazioni politiche di discutibile valenza ed efficacia. Ognuno degli attori, non soltanto espressamente politico, deve fin d’ora accusare la piena responsabilità di cosa contribuirà a far fuoriuscire dal tumultuoso cilindro della Legge di bilancio”. Vedremo se alla fine dell’iter parlamentare nella manovra ci sarà una misura per gli esodati e se sarà efficace per sanare un’ingiustizia che si protrae ormai da oltre otto anni.



