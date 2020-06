RIFORMA PENSIONI/ La raccomandazione Ue su Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE RACCOMANDAZIONI UE

Secondo quanto scritto su Italia Oggi da Tino Oldani, “quando il polverone mediatico degli Stati generali si sarà diradato, siatene certi: sul tavolo resterà un solo elenco delle riforme che l’Italia dovrà fare, tassativamente, per ottenere gli aiuti del Recovery plan e quelli della Bce”. Un elenco che è già di fatto sul tavolo del Governo da febbraio, quando da Bruxelles sono arrivati le Raccomandazioni della Commissione europea, che riguardano anche i temi di riforma pensioni. Infatti, si raccomanda di “attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita”.

LA CANCELLAZIONE DI QUOTA 100

Per Oldani, Bruxelles chiede di fatto, tra le altre cose, “di cancellare quota cento e di tornare alla riforma Fornero delle pensioni, il cui peso sul bilancio statale va ridotto”. Anche perché non c’è stata “la riduzione del peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e la creazione di margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita”. È noto che una parte della maggioranza, nello specifico Italia Viva, è a favore della cancellazione di Quota 100. Resta da vedere cosa farà il Governo, visto che Di Maio, come riporta il sito del Fatto Quotidiano, l’altra sera in televisione ha detto: “L’importante è che impariamo la lezione della vecchia crisi del 2008-2009: si sono tagliati il welfare e le pensioni, si sono aumentate le tasse. Noi dobbiamo fare esattamente il contrario”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA